Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana Muhalefet Partisinin İlişkilerine İttifak Değil, İhanet Demek Daha...

- AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programında konuştu.

- AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programında konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefet partisinin ilişkilerine ittifak değil, ihanet demek daha doğrudur. Ülkemize ve milletimize husumet besleyen kim varsa, onlarla birlikte hareket etmenin başka bir adı olamaz."

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