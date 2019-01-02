Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana Muhalefet Partisinin İlişkilerine İttifak Değil, İhanet Demek Daha...
8 dakika önce
- AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programında konuştu.
- AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefet partisinin ilişkilerine ittifak değil, ihanet demek daha doğrudur. Ülkemize ve milletimize husumet besleyen kim varsa, onlarla birlikte hareket etmenin başka bir adı olamaz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Yeni Şarkı Yapıldı
Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak
Son Dakika! ABD Başkanı Trump'tan Suriye Açıklaması: Kürtleri Korumak İstiyoruz
Poşete 25 Kuruş Ödemek İstemeyen Vatandaşın Bulduğu Yöntem, Sosyal Medyada Gündem Oldu