Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Ana muhalefetin başındaki zat önceki gün çıkmış şahsımı bu göreve meşru bir şekilde gelmemekle itham ediyor ve benim cumhurbaşkanım değilsin diyor. Senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim"
-"Muhtarlarımızı üzen beni de üzer, muhtarlarımızı memnun eden beni de eder.
Ne söz verdiysek yerine getirdik. İhtiyaç duyulan yerlerde muhtarlık binası yapılması ile ilgili projeyi hayata geçiriyoruz"
-"Bu salondaki manzara Türkiye
'deki demokrasinin tavanından tabanına nasıl ahenk içinde işlediğinin ispatıdır"
-"Ben milletimin cumhurbaşkanı olarak seçildi. Yüzde 52.6 oyu kim verdi"
-"Teröristlerle el ele kol kola gezene benim milletim yürü demez"
-"Aslında bu zat ağzından çıkan sözün ne anlama geldiğini bilse bunu söylemek yerine kendini kaldırır o kürsüden aşağı atar"
-"Meşruiyetle ilgili pek çok teori vardır. Siyasi iktidarın önettiği meşruiyeti yönettiği toplumdan aldığı desteği ifade eder. Demokrasilerde bu desteğin ölçüm ve uygulama yolu serbest seçimlerdir"
- "CHP
kurultayında seçilip geldiği için meşru bir siyasetçidir. CHP seçmeni delegesinin tercihine saygılıyız"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
49. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.