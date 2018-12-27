Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana Muhalefetin Başındaki Zat Önceki Gün Çıkmış Şahsımı Bu Göreve Meşru Bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana Muhalefetin Başındaki Zat Önceki Gün Çıkmış Şahsımı Bu Göreve Meşru Bir...

47 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin başındaki zat önceki gün çıkmış şahsımı bu göreve meşru bir şekilde gelmemekle itham ediyor ve benim cumhurbaşkanım değilsin diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin başındaki zat önceki gün çıkmış şahsımı bu göreve meşru bir şekilde gelmemekle itham ediyor ve benim cumhurbaşkanım değilsin diyor. Senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim"
-"Muhtarlarımızı üzen beni de üzer, muhtarlarımızı memnun eden beni de eder.
Ne söz verdiysek yerine getirdik. İhtiyaç duyulan yerlerde muhtarlık binası yapılması ile ilgili projeyi hayata geçiriyoruz"
-"Bu salondaki manzara Türkiye'deki demokrasinin tavanından tabanına nasıl ahenk içinde işlediğinin ispatıdır"
-"Ben milletimin cumhurbaşkanı olarak seçildi. Yüzde 52.6 oyu kim verdi"
-"Teröristlerle el ele kol kola gezene benim milletim yürü demez"
-"Aslında bu zat ağzından çıkan sözün ne anlama geldiğini bilse bunu söylemek yerine kendini kaldırır o kürsüden aşağı atar"
-"Meşruiyetle ilgili pek çok teori vardır. Siyasi iktidarın önettiği meşruiyeti yönettiği toplumdan aldığı desteği ifade eder. Demokrasilerde bu desteğin ölçüm ve uygulama yolu serbest seçimlerdir"
- "CHP kurultayında seçilip geldiği için meşru bir siyasetçidir. CHP seçmeni delegesinin tercihine saygılıyız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 49. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:08 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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