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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusunu (SMO) 'terör örgütü'...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusunu (SMO) 'terör örgütü' olarak tanımlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusunu (SMO) 'terör örgütü' olarak tanımlıyor. SMO, orada niye var? SMO, orada ülkemizi taciz eden, ülkemize saldırıda bulunanlara karşı hem kendi topraklarını savunan hem de Mehmetçiğimizle beraber bu mücadeleyi sürdüren oradaki yiğitler, mücahitlerdir."
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