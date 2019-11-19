Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusunu (SMO) 'terör örgütü'...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusunu (SMO) 'terör örgütü'... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusunu (SMO) 'terör örgütü'...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusunu (SMO) 'terör örgütü' olarak tanımlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusunu (SMO) 'terör örgütü' olarak tanımlıyor. SMO, orada niye var? SMO, orada ülkemizi taciz eden, ülkemize saldırıda bulunanlara karşı hem kendi topraklarını savunan hem de Mehmetçiğimizle beraber bu mücadeleyi sürdüren oradaki yiğitler, mücahitlerdir."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK yandaşlarına "Ne mutlu Türküm" diye haykıran Fransız kadından mesaj var: Beni arıyorlar
Modacı Barbaros Şansal hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Zincirleme şekilde hakaret" suçundan dava açıldı 19 Yaş Altı Milli Takımımız, Elit Tur'a yükseldi! Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 19:48:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusunu (SMO) 'terör örgütü'...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]