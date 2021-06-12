CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Euroleague ve Türkiye Basketbol ligi şampiyonu Anadolu Efes'in başkanı, teknik heyeti ve basketbolcularını kabul etti.

Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde, Anadolu Efes'in Başkanı Tuncay Özilhan ile teknik heyet ve basketbolcularını kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anadolu Efes forması hediye edildi ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Sayın Başkanı Koçumuzu ve onların şahsında tüm sporcularımızı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Avrupa şampiyonluğunun ardından Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon oldunuz bundan dolayı da Anadolu Efes kulübümüzü canı gönülden tebrik ediyorum. Sizlerden önümüzdeki yıllarda yeni başarılar bekliyoruz. Çünkü biliyorsunuz alışkanlık bazı bedeller de getiriyor. Bu işe artık alıştık. Kolay kolay da bırakmak istemiyoruz. Anadolu Efes Grubuna, Sayın Başkana bu konuda yapmış oldukları yatırım nedeniyle de teşekkür ediyorum.

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