Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu toprakları o gece (15 Temmuz) bir kez daha bize vatan kılınmıştır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu toprakları o gece (15 Temmuz) bir kez daha bize vatan kılınmıştır

3 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilenlerin ve gazilerin hatıralarının yaşatılacağı, eşyalarının sergilendiği müzenin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilenlerin ve gazilerin hatıralarının yaşatılacağı, eşyalarının sergilendiği müzenin açılış töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu toprakları o gece (15 Temmuz) bir kez daha bize vatan kılınmıştır
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:09 Kaynak: AA
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