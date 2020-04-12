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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anadolu topraklarında yükselen bu birlikte yaşama kültürü, geçmişte olduğu...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anadolu topraklarında yükselen bu birlikte yaşama kültürü, geçmişte olduğu gibi bugün de barış ve kardeşliğimizin harcını oluştururken, aynı zamanda bizi aydınlık geleceğe taşıyacak en önemli gücümüz olacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anadolu topraklarında yükselen bu birlikte yaşama kültürü, geçmişte olduğu gibi bugün de barış ve kardeşliğimizin harcını oluştururken, aynı zamanda bizi aydınlık geleceğe taşıyacak en önemli gücümüz olacaktır"
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:08 Kaynak: AA
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