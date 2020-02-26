Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Anamuhalefetin başındaki zat bize Esed ile görüşmeyi teklif ediyor. - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anamuhalefetin başındaki zat bize Esed ile görüşmeyi teklif ediyor.
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anamuhalefetin başındaki zat bize Esed ile görüşmeyi teklif ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:11 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anamuhalefetin başındaki zat bize Esed ile görüşmeyi teklif ediyor. Sen görüşüyorsun zaten yeter" - ANKARA
Son Dakika Son dakika: 66 yaşına giren Erdoğan'a, grup toplantısı öncesinde doğum günü sürprizi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rejim güçlerine verdiğimiz süre doluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'de bize verebilecekleri Patriot yok Son Dakika: Erdoğan, emekli maaşının kesileceği ve ikramiyelerin kaldırılacağı iddialarını yalanladı