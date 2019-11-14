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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anavatan ve garantör ülke olarak, milli davamız Kıbrıs'ın ve Kıbrıs...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anavatan ve garantör ülke olarak, milli davamız Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anavatan ve garantör ülke olarak, milli davamız Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edeceğiz."
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