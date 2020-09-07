Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi vatandaşlarının güvenliğini ve refahını tehlikeye atma pahasına Türkiye'nin karşısına dikilenler için, o kadar açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi vatandaşlarının güvenliğini ve refahını tehlikeye atma pahasına Türkiye'nin karşısına dikilenler için, o kadar açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ı uyardı.

Sakarya doğal gaz rezervinin 1,9 milyar varil eşdeğeri olan petrol karşılığı ile dünyada bu yıl keşfedilen ikinci en büyük kaynak olduğunu söyleyen Erdoğan, gaz kalitesi bakımından dünyadaki sayılı rezervlerden olduğunu belirtti.

Son 7 yıldır Türkiye üzerinde oynanan oyunları hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de 780 bin kilometrekare toprağı olan bir ülkeyi 10 kilometrekarelik adalar üzerinden sahillerine hapsetmeye çalışanların oyunlarını bozduğumuzda kimseyi yanımızda bulamadık. BM zemini başta olmak üzere uluslararası kurallara uygun şekilde yaptığımız anlaşmalara dayalı olarak yürüttüğümüz faaliyetlere karşı sergilenen haksız ve hukuksuz girişimleri esefle izledik. Kıbrıs'ta bunca yıldır Türklere uygulanan haksızlıkların yeni boyutlar kazanarak artırılması gayretlerini acı bir tebessüm ile kaydettik. Geçmişte Türkiye'yi sürekli küçümseyen, önemsiz gören, kararlarında ve icraatlarında hesaba katmayanlar aynı tavrı sürdüreceklerini veyahut sürdüremeyeceklerini gördükçe daha da azgınlaştılar. Her türlü diplomatik ve hukuki belgeyi, teamülü, uygulamayı hiçe sayanlar, güç gösterileri ile netice almaya kalktıklarında karşılarında bambaşka bir Türkiye olduğunu gördüler. Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık bizi yolumuzdan döndürmek bir yana azmimizi perçinliyor. Türkiye'yi siyasi, askeri ve ekonomik olarak getirdiğimiz seviye sayesinde ülke ve millet olarak hakkımızı, hukukumuzu, çıkarlarımızı her zeminde ve şartta koruma imkanına kavuştuk" diye kavuştu.

"Anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler"

Türkiye'nin; istiklalini ve istikbalini korumak için gerektiğinde diplomasiden askeri güve kadar her mekanizmayı etkin şekilde devreye sokabilecek alt yapıya ve iradeye sahip olduğu için bu derece dikkate alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde doğu Akdeniz ve Ege'de tarihten ibret almadan Türkiye'nin hakkını ve hukukunu hiçe sayarak emrivaki yapmaya çalışanlarda eninde sonunda bu gerçeği kabullenecektir. Kendi vatandaşlarının güvenliğini ve refahını tehlikeye atma pahasına Türkiye'nin karşısına dikilenler için o kadar açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler. Her fırsatta anlaşmazlıkları görüşmeyle, konuşmayla, müzakereyle, uzlaşmayla çözmeden yana olduğumuzu söylüyoruz. Bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri güçleri ile efelenenlere tarihi bir kenara bırakıyorum, en azından son 4 yıldaki diplomasi çalışmalarımızı ve askeri harekatlarımızı iyi incelemelerini tavsiye ediyorum. AB başta olmak üzere bu konuda haklı haksız, adaletli adaletsiz, ahlaklı ahlaksız ayrımı yapmadan, kör bir taassupla ülkemize karşı tavır alanları da hakkaniyete ve sağduyuya davet ediyorum. Kıbrıs, Suriye ve Libya'da iyi bir sınav veremeyen Avrupa ülkelerinin hiç değilse Doğu Akdeniz'de tutarlı bir çizgi izlemelerini umuyoruz. Türkiye sınır güvenliği konusunda olduğu gibi Doğu Akdeniz'deki hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif bir politika izlemeyi sürdürecektir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 21:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler' - Son Dakika


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