Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Deftere not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki Şura üyeleri; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte aslanlı yoldan Anıtkabir'e geldi.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Erdoğan'ın mozoleye çelenk koymasından sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı çalındı. Erdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"TSK YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA BAŞARILARINI SÜRDÜRÜYOR"

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, YAŞ üyeleri olarak 2021 yılı toplantısı vesilesiyle bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti'ni işaret ettiğin şekilde muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkartmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınına rağmen Türkiye ekonomiden savunmaya, üretimden sağlığa kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Bu süreçte TSK, yurt içinde ve yurt dışında icra ettiği başarılarla, operasyonlarına, milletimize güven aşılamak suretiyle devam ediyor. Ruhun şad olsun."

KRİTİK TOPLANTI İÇİN KÜLLİYE'YE GEÇTİLER

Törenin tamamlanmasının ardından Şura üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Terfi ve atama gündemiyle toplanacak olan Şura sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklama yapması bekleniyor.