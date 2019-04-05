Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anıtkabir Olayında Bakıyorsunuz İstanbul'dan Beyfendi Çıkıyor, Gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anıtkabir Olayında Bakıyorsunuz İstanbul'dan Beyfendi Çıkıyor, Gidiyor.

12 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anıtkabir olayında bakıyorsunuz İstanbul'dan beyfendi çıkıyor, gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anıtkabir olayında bakıyorsunuz İstanbul'dan beyfendi çıkıyor, gidiyor. Sen bir defa şu anda mazbatanı aldın mı? Almadın. Mazbatanı almadığın halde, bir defa Anıtkabir'in protokol işlevi nedir, bundan da haberin yok. Orada buna kılavuzluk yapanlar, onlar da yanlış kılavuzluk yaptılar ve burada sen git Misak-ı Milli Kulesi'nde deftere nasıl yazılacağını da bilmiyor. Böyle bir şeyi zaten yazma hakkın da yok. Belediye başkanlığı mazbatanı alırsın, eyvellah. O zaman bunu rahat rahat yaparsın. Buna da kimse mani olmaz. Ama şu andaki yaptığı işlev, bir defa protokol usulü açısından kesinlikle yanlıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:27 Kaynak: AA

İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım Son Rakamı Paylaştı: Aradaki Fark 18 Bin Civarına Düştü Binali Yıldırım'a Açıkça Soruldu: İstanbul'da Seçimler İptal Edilir mi? Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Süreci Bitti, Şimdi Mahkeme Süreci Var Büyük Göçü Görüntülerken 8 Aracın Karıştığı Zincirleme Kazayı Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 15:39:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anıtkabir Olayında Bakıyorsunuz İstanbul'dan Beyfendi Çıkıyor, Gidiyor.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]