Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankapark Sadece Başkentimizin Değil Tüm Türkiye'nin Gurur Sembollerinden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankapark Sadece Başkentimizin Değil Tüm Türkiye'nin Gurur Sembollerinden...

1 saat önce

- Ankapark Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması Törene katılan vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması ve "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısına eşlik etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye...

- Ankapark Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması
Törene katılan vatandaşlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması ve "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısına eşlik etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark (Wonderland Euroasia) Açılış Töreni'nde konuştu. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Ankapark, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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