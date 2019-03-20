Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankapark Sadece Başkentimizin Değil Tüm Türkiye'nin Gurur Sembollerinden...

- Ankapark Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması Törene katılan vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması ve "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısına eşlik etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye...

- Ankapark Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması

Törene katılan vatandaşlardan görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması ve "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısına eşlik etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark (Wonderland Euroasia) Açılış Töreni'nde konuştu. (1)

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