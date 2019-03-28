Cumhurbaşkanı Erdoğan - Ankapark Wonderland Eurasia'yı Ziyaret Eden Kişi Sayısı

- Atakule'de Gençlerle Buluşma etkinliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atakule'de gençlerle buluşmasında soruları cevapladı.

- Atakule'de Gençlerle Buluşma etkinliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atakule'de gençlerle buluşmasında soruları cevapladı. (8)



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mart'ta açılışı yapılan Ankapark Wonderland Eurasia'yı bugüne kadar 2 milyon 600 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

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