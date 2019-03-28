Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan - Ankapark Wonderland Eurasia'yı Ziyaret Eden Kişi Sayısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Ankapark Wonderland Eurasia'yı Ziyaret Eden Kişi Sayısı

1 saat önce

- Atakule'de Gençlerle Buluşma etkinliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atakule'de gençlerle buluşmasında soruları cevapladı.

- Atakule'de Gençlerle Buluşma etkinliği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atakule'de gençlerle buluşmasında soruları cevapladı. (8)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mart'ta açılışı yapılan Ankapark Wonderland Eurasia'yı bugüne kadar 2 milyon 600 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:52 Kaynak: AA

Ankapark, Cumhurbaşkanı, Atakule, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan 1 Nisan Mesajı: GBT'leri Hazır, Adım Atacağız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2023'te Yapılacak Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız Seçim Afişini Sökmeye Çalışanları Engelleyen Kadının İş Yeri İşaretlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 16:33:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan - Ankapark Wonderland Eurasia'yı Ziyaret Eden Kişi Sayısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]