Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin yapıldığı yere gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enerji nakil hattına ait bağlantı aparatına kaynak yapması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çocukla ilgilenmesi
Tanıtım filmi gösterimi
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katıldı - Son Dakika