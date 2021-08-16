Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katıldı - Son Dakika

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi 'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çocukla ilgilenmesi

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26 yeni fabrika ve altyapının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta ilk defa 200 milyar doları aştık