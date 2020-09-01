- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti - Son Dakika

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Toplantıda Ankara'nın sorunları, yapılması planlanan projeler ve kimi alanlarda bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılmasına dair konular ele alındı.

Görüşmeye ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Kentimizin asırlık çınarı MKE Ankaragücü'nün mali sıkıntıları, fuar alanı inşasında yaşanan sorunlar ve Gençlik Parkı'nın yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesine devri konularında görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı'na başta su altyapı ve arıtma projeleri olmak üzere önemli projeler hakkında bilgi verilmiştir. Otobüs kredisi kullanımı, metro projeleri ve yeni yolların açılması gibi başlıklarda ilgili bakanlıklar ve bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılması için destek talebinde bulunulmuştur. Başkanımız Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara'nın projelerine ve ihtiyaçlarına olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkürlerini sunarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrılmıştır" denildi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 17:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti - Son Dakika


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