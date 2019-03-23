Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara, CHP Döneminde Milletine Tepeden Bakan Bir İdeolojinin Esiri Oldu"
1 saat önce
IHAAW151909-SIY/23-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara, CHP döneminde milletine tepeden bakan bir ideolojinin esiri oldu" 23.03.2019 15: 19: 09 TSI NNNN.
IHAAW151909-SIY/23-03-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Ankara
, CHP
döneminde milletine tepeden bakan bir ideolojinin esiri oldu" 23.03.2019 15: 19: 09 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:24 Kaynak: İHA
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