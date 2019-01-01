Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da 25 Adayımızın 3'ü Cumhur İttifakımızın Gereği MHP'den, Diğerleri...
10 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da 25 adayımızın 3'ü Cumhur İttifakımızın gereği MHP'den, diğerleri partimizden."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da 25 adayımızın 3'ü Cumhur İttifakımızın gereği MHP'den, diğerleri partimizden."
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:30 Kaynak: AA
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