Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da 25 Adayımızın 3'ü Cumhur İttifakımızın Gereği MHP'den, Diğerleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da 25 Adayımızın 3'ü Cumhur İttifakımızın Gereği MHP'den, Diğerleri...

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da 25 adayımızın 3'ü Cumhur İttifakımızın gereği MHP'den, diğerleri partimizden."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da 25 adayımızın 3'ü Cumhur İttifakımızın gereği MHP'den, diğerleri partimizden."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:30 Kaynak: AA

Politika
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