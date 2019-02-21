Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da Çok Enteresandır, Zillet İttifakı Adayının Resimleri Var Ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da Çok Enteresandır, Zillet İttifakı Adayının Resimleri Var Ama...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da çok enteresandır, zillet ittifakı adayının resimleri var ama resimlerinin altında CHP'nin logosu yok, HDP'nin logosu da yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ankara'da çok enteresandır, zillet ittifakı adayının resimleri var ama resimlerinin altında CHP'nin logosu yok, HDP'nin logosu da yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar. Çünkü aday bilinsin ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:47 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Güncel
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