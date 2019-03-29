Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da Metruk Sayılabilecek Binada Çıkan Yangında 5 Kardeşimiz Yanarak...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da metruk sayılabilecek binada çıkan yangında 5 kardeşimiz yanarak öldü" -"Gebze - Halkalı banliyö hattından bugüne kadar 4buçuk milyon İstanbullu yararlandı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da metruk sayılabilecek binada çıkan yangında 5 kardeşimiz yanarak öldü"
-"Gebze - Halkalı banliyö hattından bugüne kadar 4buçuk milyon İstanbullu yararlandı"
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:02 Kaynak: İHA
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