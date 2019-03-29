Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da Metruk Sayılabilecek Binada Çıkan Yangında 5 Kardeşimiz Yanarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da Metruk Sayılabilecek Binada Çıkan Yangında 5 Kardeşimiz Yanarak...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da metruk sayılabilecek binada çıkan yangında 5 kardeşimiz yanarak öldü" -"Gebze - Halkalı banliyö hattından bugüne kadar 4buçuk milyon İstanbullu yararlandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da metruk sayılabilecek binada çıkan yangında 5 kardeşimiz yanarak öldü"
-"Gebze - Halkalı banliyö hattından bugüne kadar 4buçuk milyon İstanbullu yararlandı"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:02 Kaynak: İHA

Politika
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