Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da Zillet İttifakının Adayının Resimleri Var, CHP'nin Logosu Yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da Zillet İttifakının Adayının Resimleri Var, CHP'nin Logosu Yok"

18 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler DENİZLİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Denizli mitinginde konuştu.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler DENİZLİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Denizli mitinginde konuştu. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:32 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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