Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışına katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışına katıldı

28.12.2020 19:21

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile toplu fotoğraf çekimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şeref defterini imzalaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve...

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile toplu fotoğraf çekimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şeref defterini imzalaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinin açılışına katıldı (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışına katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Heykel Müzesi, Ankara, Resim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışına katıldı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Antalyaspor-Hatayspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi Virajı alamayan meyve yüklü kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı Galatasaray, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ile anlaşma sağladı Pınar Gültekin'in babası, bir CHP'li vekilin kendisini arayarak "Davadan çekil" dediğini doğruladı Son Dakika: Yüz yüze eğitime verilen ara 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldı Reuters'a konuşan uzmanlar: Çin aşısı CoronaVac'ın sonuçları kafa karıştırdı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 506 TL oldu İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 28 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 15 bin 197 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 15 bin 197 yeni vaka tespit edildi         
19:14
Mutasyona uğrayan koronavirüs Finlandiya ve Norveç'te de görüldü Mutasyona uğrayan koronavirüs Finlandiya ve Norveç'te de görüldü         
18:48
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, CZN Burak'ın restoranını ziyaret etti Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, CZN Burak'ın restoranını ziyaret etti         
18:45
Sağlık ve askeri personeli taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 7 yaralı Sağlık ve askeri personeli taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 7 yaralı         
18:37
Üniversiteler için 'fuhuş evleri' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ifadeye çağrılacak Üniversiteler için 'fuhuş evleri' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ifadeye çağrılacak         
18:09
5 golün atılıp 4 golün iptal edildiği maçta Gençlerbirliği Kayserispor'u devirdi 5 golün atılıp 4 golün iptal edildiği maçta Gençlerbirliği Kayserispor'u devirdi         
17:58
Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı         
16:49
Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı         
16:32
Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti         
16:13
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu         
15:05
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu         
14:58
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 19:31:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei