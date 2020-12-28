Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışına katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şeref defterini imzalaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinin açılışına katıldı (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile toplu fotoğraf çekimi

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi

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