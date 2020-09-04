Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'na ilişkin, "Eskiden tamamen insan gücüyle yapılan pek çok işlem, bu yolda akıllı ulaşım sistemi tarafından gerçekleştirilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu: (1), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'na ilişkin, "Eskiden tamamen insan gücüyle yapılan pek çok işlem, bu yolda akıllı ulaşım sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. Trafik yoğunluğundan buzlanmaya, bakım onarım ihtiyacından ileride akıllı araçların kullanımına imkan sağlayacak altyapısına kadar pek çok özelliğiyle bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik." dedi.

Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Haymana Gişeleri'nde düzenlenen açılış töreninde konuştu.

Otoyolun hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yap-işlet-devret modeliyle ülkeye kazandırılan ve toplam uzunluğu 330 kilometre olan yolun bugün 1 ve 3. kesimlerini hizmete aldıklarını söyledi. Erdoğan, yolun ikinci kesiminin de yıl bitmeden trafiğe açılacağını bildirdi.

Marmara-Karadeniz ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan bu güzergahın, Avrupa-Kafkasya-Asya transit koridorunun da önemli bir parçası olduğunu belirten Erdoğan, Edirne'den otoyolu kullanmaya başlayan bir aracın bu yolun tamamen hizmete açılmasıyla hiç şehir içine girmeden Şanlıurfa'ya kadar gidebileceğini ifade etti. İstanbul üzerinden de İzmir ve Aydın'a kadar otoyolu kullanarak gitmenin mümkün olduğunu aktaran Erdoğan, ihalesi geçen aylarda yapılan kesimin bitmesiyle bu güzergahın önce Denizli'ye daha sonra Antalya'ya kadar uzanacağını bildirdi.

Marmara Denizi'ni çepeçevre saran otoyolun ve Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasıyla ülkenin en yoğun insan ve araç trafiğinin yaşandığı bölgelerin ulaşım sorununun tamamen çözüleceğini dile getiren Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nun işte bu büyük ağın en kritik parçalarından biri olduğunu kaydetti.

Hizmete açılan bu projeyle trafik akışının hızlı, konforlu, güvenli şekilde sağlanması yanında pek çok ekonomik fayda da görüleceğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut yolda, 317 kilometreyi 4 saat 14 dakikada kateden bir sürücü, otoyolu kullandığında 275 kilometre giderek 2 saat 22 dakikada aynı noktaya ulaşabilecektir. Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır. Kazaların azalmasıyla can ve mal güvenliğinin artması bir diğer önemli faydadır. Tuz Gölü, Derinkuyu, Göreme, Kapadokya gibi önemli turizm merkezlerimize erişimin kolaylaşması bu alanda da ülkemize ciddi katkılar sağlayacaktır. Güzergah boyunca dikilecek 6,5 milyon bitki ve 1,1 milyon metrekare çimlendirmeyle bozkır ikliminin hakim olduğu bu bölgenin çehresi de değişecektir. Yoğun bir şekilde inşallah ağaçlandırma, çimlendirme bunları da yapmamız lazım."

Döşenen fiber iletişim ağı, sensörler, kameralar, veri ve kontrol merkezi vasıtasıyla akıllı yol olarak tasarlanmasının, Ankara-Niğde Otoyolu'nun bir diğer özelliğini teşkil ettiğini belirten Erdoğan, "Eskiden tamamen insan gücüyle yapılan pek çok işlem, bu yolda akıllı ulaşım sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. Trafik yoğunluğundan buzlanmaya, bakım onarım ihtiyacından ileride akıllı araçların kullanımına imkan sağlayacak altyapısına kadar pek çok özelliğiyle bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik." bilgisini verdi

Yatırım tutarı, işletme süresi ve garanti ücret mukayesesi yapıldığında otoyolun devlet açısından da oldukça karlı bir yatırım olduğunu dile getiren Erdoğan, otoyolun ülkeye kazandırılmasında emeği geçen tüm kurumları, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik etti. Erdoğan, ERG firmasını bu konudaki cesareti vesilesiyle kutladığını ifade etti.

"Kalkınmanın ve gelişmenin temel altyapılarından"

Kalkınmanın ve gelişmenin temel alt yapılarından birinin de ulaşım olduğuna işaret eden Erdoğan, "İnsan ve yük taşımacılığının güvenli, hızlı, ekonomik şekilde yapılamadığı bir ülkede kalkınmayı gerçekleştirebilmek de vatan sathına yaymak da mümkün değildir. Bunun için ulaşımda 'gitmediğin, gidemediğin yer senin değildir' anlayışıyla en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar ülkemizin her karışını erişilebilir kılmak amacıyla yola çıktık." diye konuştu.

Özellikle kara yolu, hava yolu, demir yolu taşımacılığında ülkeye adeta çağ atlattıklarını belirten Erdoğan, "Deniz yolunda da inşa halindeki dev limanlarımızla ülkemizin önünde yepyeni bir dönemi başlatıyoruz." dedi.

Bugünkü açılışla ülkeye son 18 yılda kazandırdıkları yeni otoyol mesafesinin 1581 kilometreyi bulduğunu aktaran Erdoğan, böylece daha önceden devraldıkları, 1714 kilometrelik otoyolla ülkenin toplam otoyol uzunluğunun 3 bin 295 kilometreye ulaştığını bildirdi.

Bölünmüş yollarda çok daha parlak bir fotoğraf ortaya çıkardıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bölünmüş yol uzunluğumuzu göreve geldiğimizde 6 bin 100 kilometreyle aldık. Yani 79 senede 6 bin 100 kilometre. Biz buna 21 bin 400 kilometre ilave ettik. Toplam 27 bin 500 kilometreye yükselttik. Nereden nereye? Ülkemizin toplam yol ağı da 68 bin 429 kilometreyi buluyor. Son 18 yılda inşa ettiğimiz 361 kilometre uzunluğundaki 3 bin 261 köprüyle ulaşımın daha sağlıklı ve ekonomik olmasını temin ettik. Aynı şekilde bu dönemde uzunluğu 483 kilometreyi bulan 315 tüneli hizmete alarak zor coğrafyalarda ulaşımın hızlı ve güvenli şekilde işlemesini sağladık. Sadece şu son koronavirüs salgını döneminde açtığımız ve inşasını sürdürdüğümüz projeler dahi ülkemize ulaşım alanında kazandırdığımız hizmetleri göstermeye yeterlidir.

Son 6 ayda Kuzey Marmarı Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca arasını 9 Martta, Trabzon şehir geçişi Kanuni Bulvarı yolunun önemli kesimini 22 Nisanda, Çanakkale Köprüsü kulelerini 16 Mayısta, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinin bağlantı yollarını 20 Mayısta, Botan çayı beğendik köpürsünü 11 Temmuzda, Amasya çevre yolunu 25 Temmuzda hizmete açtık. Durmak yok, yola devam. Koronavirüs filan engellemiyor, devam edeceğiz."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, TEM Otoyolu, Ankara, Niğde, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 18:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika


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