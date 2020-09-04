Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dışarıdaki ve içerideki bozguncuların senaryoları birer birer deşifre oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu: (2), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dışarıdaki ve içerideki bozguncuların senaryoları birer birer deşifre oluyor. Vesayetle, terörle, kaosla, darbe ile nice tuzakla durduramadıkları Türkiye'yi ahlak ve vicdan dışı yeni oyunlarla rotasından çıkarmaya çalışanlar bir kez daha hüsrana uğrayacaklardır." dedi.

Erdoğan, Ankara- Niğde Otoyolu Haymana Gişeleri'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, terör örgütünün engellemek için yapmadığını bırakmadığı Cudi Dağı tünellerinin inşasının tamamlandığını, aynı şekilde terör örgütünün yapımına engel olmaya çalıştığı Ilısu Barajı'nı da bitirdiklerini anımsattı.

Son iki yılda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Erdoğan, 2018'de Ovit Tüneli'ni, Gümüşhane Çevre Yolu'nu, Trabzon Kaşüstü Kavşağı alt geçidini, 2019'da Ordu Çevre Yolu'nu, İstanbul- İzmir Otoyolu'nu, Derevenk Viyadüğü'nü, Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi köprülü kavşağı ve bağlantı yollarını, Kayseri Boğazköprü ve bağlantı yolunu, Konya Çevre Yolu'nu, Çorlu Çevre Yolu'nu, Menemen-Aliağa- Çandarlı otoyolunu hizmete açtıklarını anlattı.

Ayrıca yeni projeleri de yakından takip ettiklerinin altını çizen Erdoğan, " 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her aşamasında bizzat orada bulunduk. Hedefimiz 2022'nin 18 Mart'ında bu köprüyü hizmete açmaktır." diye konuştu.

"Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimi belediyelerin başlattığı ancak akim bıraktığı bazı projeleri de Bakanlıklar aracılığıyla devam ettirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlardan biri de Adana için sembol olan bir eser olacağına inandığım Seyhan Barajı'nın hemen yanı başındaki köprüdür. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 47 seviyesinde olan bu köprünün kalan kısımlarını 530 milyon lira maliyetle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tamamlayacaktır. Ayrıca köprü giriş ve çıkışlarındaki kavşaklar da yine Bakanlığımızca inşa edilecektir. İnşasına 'Devlet Bahçeli Köprüsü' adıyla başlanan bu eserin adını Sayın Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik ve bu şekilde de inşallah bitireceğiz.

Görüldüğü gibi durmak yok, yola devam. Bu anlayışla çalışmaları sürdürüyoruz. Hep söylediğimiz gibi bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir, bizim işimiz eser siyasetidir, bizim işimiz şu gök kubbede hoş bir sada bırakma siyasetidir."

"Kimsenin üzerinde pervasızca operasyonlar yürütemeyeceği bir Türkiye kurduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden beri her anlarının hizmetle geçtiğini, İstanbul'daki başarılarının ardından da milletin kendilerine ülkenin yönetimini tevcih ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak sorumluluk üstlendiğim 18 yıldır Türkiye'yi her alanda hem kalkındırdık hem siyasi ve ekonomik olarak güçlendirdik. Bugün her alanda başı dik bir Türkiye varsa bunu 18 yıldaki başarılarımıza borçluyuz. Eskilerin 'düt demeye dudak gerek' diye bir sözü var. Türkiye'nin özellikle son 7 yılda maruz kaldığı bunca iç ve dış fırtınadan sağsalim çıkması daha da önemlisi bölgesel ve küresel bir güç haline gelmesi demokraside ve ekonomide ülkemizi getirdiğimiz seviye sayesindedir.

Türkiye'nin boynundaki siyasi boyundurukları kırıp attık. Türkiye'nin ayaklarına takılan ekonomik prangaları parçalayıp bir kenara fırlattık. Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alan korkuları çiğneyip geçtik. Kendine güvenen, kendine inanan, potansiyelini ve gücünü kendi hedefleri, çıkarları, planları doğrultusunda kullanan bir ülke inşa ettik. Bir Türkiye inşa ettik. Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, kimsenin had bildirmeye teşebbüs edemeyeceği, kimsenin üzerinde pervasızca operasyonlar yürütemeyeceği bir Türkiye kurduk."

"Çalışmalarımız enerji alanında ülkemizi birinci lige terfi ettirebilecek zenginliktedir"

Türkiye'nin savunma sanayinde kendi kendine yeterliliğini her geçen yıl artıran bir ülke olarak kimseye minnet etmeden güvenliğini sağlayacak bir konuma geldiğine dikkati çeken Erdoğan, "Bugün Doğu Akdeniz'de, güney sınırlarımızda ve daha pek çok yerde Türkiye'nin ağırlığı bu derece belirgin hissediliyorsa gerisinde sahip olduğumuz siyasi, ekonomik, askeri güç vardır. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi ve halen süren diğer çalışmalarımız enerji alanında ülkemizi birinci lige terfi ettirebilecek zenginliktedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm hizmet alanlarında gelişmiş ülkelerin dahi gıptayla takip ettiği bir altyapıya sahibiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi olarak "yok hükmünde" kabul edilen bir devletten tüm denklemlerde kritik role sahip bir ülke seviyesine çıkıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Pek çok uluslararası platformun aranan, takip edilen, sözüne ve tavrına göre pozisyon alınan ülkesi konumuna yükseldik. Ekonomik olarak 3 kuruşluk tuzaklarla yerle yeksan edilen zayıf bir yapıdan ardı adına onlarca saldırıyı göğüsleyerek 2023 hedeflerimize yürümeye devam ettiğimiz bir yere geldik. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar tüm hizmet alanlarında gelişmiş ülkelerin dahi gıptayla takip ettiği bir altyapıya sahibiz.

Salgın döneminde pek çok ülkenin sağlık sistemi tüm unsurları ile çökerken biz vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ücretsiz olarak verdik. İşvereninden çalışanına, esnaf sanatkarından, garip gurebasına kadar toplumun her kesimini destekleyerek, ekonomik ve sosyal dengelerin güçlü kalmasını sağladık. Velhasıl milletimizin gönlündeki yerimize öyle kuru lafla, mugalatayla, yalanla, iftirayla, içi boş şovlarla değil; yaptığımız hizmetler, inşa ettiğimiz eserler, elde ettiğimiz neticelere sahip olduk. İnşallah aynı anlayışla bu yola devam edeceğiz."

Türkiye'nin önündeki ilk seçimlerin 2023'te olduğunu, önlerinde yaklaşık 3 yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023'ü milletimiz için yeni bir zaferin miladı haline dönüştürmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

"Türkiye'yi vicdan dışı oyunlarla rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaklar"

Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe sıkı sıkıya sahip çıkıldığı müddetçe hiç kimsenin bu ülkeyi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacağını vurgulayan Erdoğan, "Dışarıdaki ve içerideki bozguncuların senaryoları birer birer deşifre oluyor. Vesayetle, terörle, kaosla, darbe ile nice tuzakla durduramadıkları Türkiye'yi ahlak ve vicdan dışı yeni oyunlarla rotasından çıkarmaya çalışanlar bir kez daha hüsrana uğrayacaklardır. Milletimiz işte tüm bu gerçekleri gördüğü için girdiğimiz her mücadelede, başlattığımız her projede hamdolsun yanımızdadır." diye konuştu.

Bugün bu dev projeler arasında yer alan 178 kilometrelik bir otobanın açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin istiklal ve istikbal kavgası olarak gördüğümüz bu mücadeleyi, Allah'ın izniyle ne pahasına olursa olsun zafere taşıyacağız. Evlatlarımıza, İstanbul'un fethinin 600'uncu yılını ifade eden 2053 ve Malazgirt Zaferi'nin 1000. yılı olan 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakmakta kararlıyız. Bitirdiğimiz her eseri, başladığımız her projeyi, kazandığımız her başarıyı bu yolda atılmış bir adım olarak görüyoruz. Bugünkü açılışımız da işte bu adımlardan biridir. Bir kez daha Ankara-Niğde Otoyolu'nun ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Altyapısı ve teknolojisiyle, geleceğin otoyolu olarak gördüğü projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen kurumlar ve firmaları tebrik eden Erdoğan, otoyolu kullanacak vatandaşlara güvenli, konforlu, huzurlu seyahatler diledi.

Yüklenici firmaya da bundan sonraki projelerde başarı dileyen Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına da teşekkür etti.

Yolun her iki yanında da peyzaj çalışmalarının yapılacağını belirten Erdoğan, Bakanlığın bu konuda elinden gelen desteği vereceğini söyledi.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Niğde gişelerine bağlantı yapıldı. Bağlantı yapılan yerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve beraberindeki yetkililer kurdele kesti.

Daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ankara-Niğde otoyolu için hazırlanan anı plaketi takdim etti.

Erdoğan, "Ankara-Niğde Otoyolu'nun şu anda burada gayet güzel bir tasarımla güzergah var, kilometreler var, inşallah bugünün anısına bunu Cumhurbaşkanlığında saklayacağız." dedi.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yol medeniyettir, yolumuz açık olsun." diyerek, beraberindekilerle kurdele kesti ve Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamlanan 178 kilometrelik 1 ve 3. kesiminin açılışını yaptı. Erdoğan, daha sonra makam aracını kendisi kullanarak yolda deneme sürüşü yaptı.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ankara, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 18:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika


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