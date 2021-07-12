Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. (3)
Erdoğan: "Artık Türkiye, siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir."
Erdoğan: "Ankara- Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek."
Kaynak: AA
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