Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara-Niğde otoyolu) Pek çok özelliği ile bu projeyle geleceğin yolunu... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara-Niğde otoyolu) Pek çok özelliği ile bu projeyle geleceğin yolunu...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Ankara-Niğde otoyolu) Pek çok özelliği ile bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Ankara- Niğde otoyolu) Pek çok özelliği ile bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik"
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