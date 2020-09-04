Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Açılış töreni
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara - Niğde otoyolu haritasını içeren plaketi hediye etmesi
Kurdele kesimi
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara- Niğde otoyolu açılışına katıldı.(5)
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 18:36 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Niğde otoyolunun 1. ve 3. kısımlarını hizmete açtı - Son Dakika