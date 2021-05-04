Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Ayaş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir aileye iftarda konuk oldu - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayvancılıkla uğraşan bir aileye iftarda misafir oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrılarak, Ayaş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Bekir Dikmen ve ailesini ziyaret etti.

Aile üyeleriyle bir süre sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.

Burada Dikmen ailesiyle orucunu açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti.