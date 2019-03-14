Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Şehir Hastanesi Açılış Töreninde Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Şehir Hastanesi Açılış Töreninde Konuştu

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu(Tür: Ankara)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:32 Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Ankara, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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