Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Şehir Hastanesi Açılış Töreninde Konuştu
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu(Tür: Ankara)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu
(Tür: Ankara)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:32 Kaynak: DHA
Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek
Erdoğan: 3600 Ek Gösterge Meselesini Seçimlerden Sonra Ele Alacağız
HDP'den Demirtaş Açıklaması: Cezaevinde Olmasaydı Cumhurbaşkanı Olacaktı
Merkez Bankası Rezervleri 2,6 Milyar Dolar Azaldı