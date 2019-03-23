Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattında Son Aşamaya Gelindi"
1 saat önce
IHAAW154109-SIY/23-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında son aşamaya gelindi" 23.03.2019 15: 41: 09 TSI NNNN.
IHAAW154109-SIY/23-03-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında son aşamaya gelindi" 23.03.2019 15: 41: 09 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:46 Kaynak: İHA
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