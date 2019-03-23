Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara, Tercihini Yıkımdan ve Yasaklardan Değil, Kalkınmadan ve Özgürlükten...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara, tercihini yıkımdan ve yasaklardan değil, kalkınmadan ve özgürlükten yana kullanacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara, tercihini yıkımdan ve yasaklardan değil, kalkınmadan ve özgürlükten yana kullanacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:49 Kaynak: AA
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