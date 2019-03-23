Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara, Tercihini Yıkımdan ve Yasaklardan Değil, Kalkınmadan ve Özgürlükten...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara, Tercihini Yıkımdan ve Yasaklardan Değil, Kalkınmadan ve Özgürlükten...

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vatandaşları selamlaması Erdoğan ile Bahçeli'nin vatandaşlara hediye dağıtması Erdoğan ve...

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vatandaşları selamlaması
Erdoğan ile Bahçeli'nin vatandaşlara hediye dağıtması
Erdoğan ve Bahçeli'nin belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamlaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakının Büyük Ankara Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti. -9-

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara, tercihini yıkımdan ve yasaklardan değil, kalkınmadan ve özgürlükten yana kullanacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:51 Kaynak: AA

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