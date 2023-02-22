Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248. saatte kurtarılan Aleyna'yı hastanede ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248. saatte kurtarılan Aleyna'yı hastanede ziyaret etti

22.02.2023 17:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248. saatte kurtarılan Aleyna'yı hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 248'inci saatte enkazdan yaralı kurtarılan Aleyna Ölmez'e verdiği sözü tuttu. Erdoğan, aralarında Aleyna Ölmez'in de bulunduğu ve enkazdan çıkarılan çocukları tedavi gördüğü Ankara Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Kayabaşı Mahallesi'ndeki Atabey Apartmanı'nın enkazından 248'inci saatte çıkarılan Aleyna Ölmez ile bölgeden getirilen Hülyasu Kısa (16), Zeynep Küçükler (9), Miraç Eren Döner (7), Feyza Nur Yakar (8) ve Ayça Çepni'yi (10) tedavi gördükleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ziyaret etti.

SAĞLIK DURUMLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Erdoğan, depremzedelerin sağlık durumu hakkında Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Kalem'den bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, enkazdan yaralı çıkarılan hastalar ve yakınları ile görüşüp, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

ZİYARET 1 SAAT SÜRDÜ

Erdoğan, yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı. Hastane bahçesinde bulunan çocuklara Cumhurbaşkanlığı görevlileri tarafından hediyeler dağıtıldı.

ERDOĞAN, ALEYNA İLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin 248. saatinde enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez ile telefonla görüşmüştü. Erdoğan,Ankara'ya döndüğünde Aleyna'yı ziyaret edeceğini söylemişti.

"AĞRIN VAR MI KIZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ağrın var mı kızım?" diye sorması üzerine Aleyna, "Çok hafif. Atlattım." yanıtını vermişti. Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var. İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım" dedi.

Kaynak: DHA
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