Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara ve Türkiye'de Pandora'nın Kutusu Açılmıştır, Kimin Ne Olduğunu...
7 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara ve Türkiye'de Pandora'nın kutusu açılmıştır, kimin ne olduğunu biliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara ve Türkiye'de Pandora'nın kutusu açılmıştır, kimin ne olduğunu biliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:51 Kaynak: AA
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