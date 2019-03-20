Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara ve Türkiye'de Pandora'nın Kutusu Açılmıştır, Kimin Ne Olduğunu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara ve Türkiye'de Pandora'nın Kutusu Açılmıştır, Kimin Ne Olduğunu...

7 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara ve Türkiye'de Pandora'nın kutusu açılmıştır, kimin ne olduğunu biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara ve Türkiye'de Pandora'nın kutusu açılmıştır, kimin ne olduğunu biliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:51 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Politika
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