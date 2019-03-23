Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'ya 132 Kilometre Uzunluğunda Metro Projelerimiz Bulunuyor"
1 saat önce
IHAAW154121-SIY/23-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'ya 132 kilometre uzunluğunda metro projelerimiz bulunuyor" 23.03.2019 15: 41: 21 TSI NNNN.
IHAAW154121-SIY/23-03-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'ya 132 kilometre uzunluğunda metro projelerimiz bulunuyor" 23.03.2019 15: 41: 21 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:47 Kaynak: İHA
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