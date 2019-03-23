Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'ya 15 Bin 709 Yeni Derslik, 4'ü Devlet Üniversitesi Olmak Üzere 12...
1 saat önce
IHAAW153430-SIY/23-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'ya 15 bin 709 yeni derslik, 4'ü devlet üniversitesi olmak üzere 12 yeni üniversite kurduk" 23.03.2019 15: 34: 30 TSI NNNN.
IHAAW153430-SIY/23-03-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Ankara
'ya 15 bin 709 yeni derslik, 4'ü devlet üniversitesi olmak üzere 12 yeni üniversite kurduk" 23.03.2019 15: 34: 30 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:40 Kaynak: İHA
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