Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya Geldi

53 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından İstanbul'daki programını tamamlayarak, özel uçakla saat 00.05'te Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya Geldi, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından İstanbul'daki programını tamamlayarak, özel uçakla saat 00.05'te Ankara'ya geldi.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, partililer ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Ankara'ya geldi.

Erdoğan'ın, AK Parti Genel Merkezi'ne geçmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:17 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Ankara, Güncel
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