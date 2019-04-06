Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya Gitti
1 saat önce
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - Hüseyin COŞKUN/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Ankara'ya gitti.
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - Hüseyin COŞKUN/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Ankara'ya gitti. Pazartesi gününden bu yana çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan evinden çıktı. Erdoğan, taşınma işlemleri devam eden Atatürk Havalimanı'na gelerek Devlet Konukevi'nden Ankara'ya hareket etti.
Görüntü dökümü:
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Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
Erdoğan'ın Devlet Konukevi'ne girişi
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:08 Kaynak: DHA
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