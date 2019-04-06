Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya Gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya Gitti

1 saat önce

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - Hüseyin COŞKUN/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Ankara'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya Gitti, System.String[]
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - Hüseyin COŞKUN/ İstanbul DHA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Ankara'ya gitti. Pazartesi gününden bu yana çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan evinden çıktı. Erdoğan, taşınma işlemleri devam eden Atatürk Havalimanı'na gelerek Devlet Konukevi'nden Ankara'ya hareket etti. 

Görüntü dökümü:

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Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

Erdoğan'ın Devlet Konukevi'ne girişi

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:08 Kaynak: DHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Güncel
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