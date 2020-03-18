CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Ankara'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Ankara'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı
'da bulunan konutundan çıkarak, Atatürk Havalimanı'na gitti. Erdoğan Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Ankara'ya gitti.
Görüntü Dökümü:
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Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
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- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:30 Kaynak: DHA
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