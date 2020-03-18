Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Ankara'ya gitti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Çankaya Köşkü
'nde gerçekleştirilecek 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Ankara
'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Atatürk Havalimanı'na gitti. Erdoğan Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Ankara'ya gitti.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:34 Kaynak: DHA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu