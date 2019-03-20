Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'yı Sahte İmzalarla Senet İmzalayanlara Teslim Edemeyiz" Dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'yı Sahte İmzalarla Senet İmzalayanlara Teslim Edemeyiz" Dedi.

27 dakika önce

IHAAW132922-SIY/20-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
IHAAW132922-SIY/20-03-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Ankara'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz" dedi. 20.03.2019 13: 29: 22 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:35 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçime Sayılı Günler Kala İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Durum! İşte Çarpıcı Sonuçlar Ankara'da 8 Yıldır Aranan "Hayalet" Yakalandı Seçime 11 Gün Kala Çarpıcı İstanbul ve Ankara Anketi Geldi Küstah Sözler! Avustralya Başbakanı, Erdoğan'ı Kınayıp Türkiye'yi Tehdit Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 14:02:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'yı Sahte İmzalarla Senet İmzalayanlara Teslim Edemeyiz" Dedi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]