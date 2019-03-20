Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'yı Sahte İmzalarla Senet İmzalayanlara Teslim Edemeyiz" Dedi.
27 dakika önce
IHAAW132922-SIY/20-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz" dedi.
IHAAW132922-SIY/20-03-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, " Ankara
'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz" dedi. 20.03.2019 13: 29: 22 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:35 Kaynak: İHA
Seçime Sayılı Günler Kala İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Durum! İşte Çarpıcı Sonuçlar
Ankara'da 8 Yıldır Aranan "Hayalet" Yakalandı
Seçime 11 Gün Kala Çarpıcı İstanbul ve Ankara Anketi Geldi
Küstah Sözler! Avustralya Başbakanı, Erdoğan'ı Kınayıp Türkiye'yi Tehdit Etti