Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'yı Sahte İmzalarla Senet İmzalayanlara Teslim Edemeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'yı Sahte İmzalarla Senet İmzalayanlara Teslim Edemeyiz.

35 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. İstiyoruz ki Ankara emin ellerde 'devam' desin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:51 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Politika
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