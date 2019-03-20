Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'yı Sahte İmzalarla Senet İmzalayanlara Teslim Edemeyiz.
35 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. İstiyoruz ki Ankara emin ellerde 'devam' desin."
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:51 Kaynak: AA
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