Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara Zirvesi'nin Astana sürecine yeni bir soluk kazanıracağına inanıyorum.
43 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara Zirvesi'nin Astana sürecine yeni bir soluk kazanıracağına inanıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara Zirvesi'nin Astana sürecine yeni bir soluk kazanıracağına inanıyorum."
Ankara'da üçlü Suriye zirvesi! Ruhani ve Putin, Erdoğan'la görüştü 4 şahıs, İranlı iş adamını gasp etti, dayak attı, bagaja kilitleyip kaçtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 58. yıl dönümünde mesaj yayımladı Son dakika: Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirve ortak açıklamayla başladı