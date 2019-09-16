Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara Zirvesi'nin Astana sürecine yeni bir soluk kazanıracağına inanıyorum.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara Zirvesi'nin Astana sürecine yeni bir soluk kazanıracağına inanıyorum.

43 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara Zirvesi'nin Astana sürecine yeni bir soluk kazanıracağına inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara Zirvesi'nin Astana sürecine yeni bir soluk kazanıracağına inanıyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Astana, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:58 Kaynak: AA
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