Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankaragücü, Ankara'nın Süper Lig'deki Tek Takımı. Toparlandıktan Sonra...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankaragücü, Ankara'nın Süper Lig'deki tek takımı. Toparlandıktan sonra düşme hattından kurtuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Ankaragücü
, Ankara'nın Süper Lig'deki tek takımı. Toparlandıktan sonra düşme hattından kurtuldu. Temennim, Ankara'yı Süper Lig'de temsil eden bir takımın olmasıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:14 Kaynak: AA
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