Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankaragücü, Ankara'nın Süper Lig'deki Tek Takımı. Toparlandıktan Sonra...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankaragücü, Ankara'nın Süper Lig'deki Tek Takımı. Toparlandıktan Sonra...

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankaragücü, Ankara'nın Süper Lig'deki tek takımı. Toparlandıktan sonra düşme hattından kurtuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ankaragücü, Ankara'nın Süper Lig'deki tek takımı. Toparlandıktan sonra düşme hattından kurtuldu. Temennim, Ankara'yı Süper Lig'de temsil eden bir takımın olmasıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:14 Kaynak: AA

Politika
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