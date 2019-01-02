Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankaralılara Vaadimiz, Bugüne Kadar Olduğu Gibi, Yine Onlara En İyi Hizmeti...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankaralılara vaadimiz, bugüne kadar olduğu gibi, yine onlara en iyi hizmeti bizim vereceğimizdir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Ankaralılara vaadimiz, bugüne kadar olduğu gibi, yine onlara en iyi hizmeti bizim vereceğimizdir."
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:45 Kaynak: AA
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