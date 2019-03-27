Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anket Şirketlerinin Bu Defa Çok Farklı Bir Yanılgı İçinde Olduklarını,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anket Şirketlerinin Bu Defa Çok Farklı Bir Yanılgı İçinde Olduklarını,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anket şirketlerinin bu defa çok farklı bir yanılgı içinde olduklarını, gerçek anketin yapılacağı pazar günü akşamı göreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anket şirketlerinin bu defa çok farklı bir yanılgı içinde olduklarını, gerçek anketin yapılacağı pazar günü akşamı göreceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:14 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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