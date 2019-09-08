Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anlaşılan müttefikimiz bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "

-"Bir sonraki haftanın başında İstanbul'da Rusya ve İran liderleriyle 3'lü zirvede bu konuları bir kez daha ele alcağız"

-"Biz bölgede bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken: Onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin hesaplarını yapmaya çalışıyorlar"

-"Anlaşılan müttefikimiz bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde"

-"Biz Fırat'ın Doğu'sunu güvenli hake getirip en az 1 milyon kişinin iskanını sağlamak isterken, yeni sığınmacı dalgalarına muhatap olmamıza yol açacak adımlara kesinlikle tahammülümü yoktur"

-"Bu iş öyle 3 - 5 beş helikopter uçuşuyla, 5 10 araç devriyesiyle göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş değildir"

MALATYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreninde halka hitap etti