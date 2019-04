Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anlayacakları Dilden Yeni Masajlar Vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoru ile bizi dize getireceklerini sananlara attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik.

Emniyet Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ mensubu teröristler tarafından bombalanması ile 51 kişinin şehit olduğu Özel Harekat Daire Başkanlığının yeni binasının açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına atlı birlikler eşliğinde geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte polisler ve şehit aileleri ile tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından başından vurulan Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan ile kısa bir süre sohbet etti. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığında 51 kişinin şehit olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şehidin ve gazinin ayrı bir hikayesi olduğunu kaydederek, "Mesela PKK'nın çukur eylemleri sırasında Diyarbakır Sur'da karnından girip sırtından çıkan mermi ile gazi olan Halit Gürsel bunlardan biridir. Malulen emekli olmayı reddedip ülkesi ve milleti için mücadeleye devam eden Halit kardeşimiz FETÖ'cülerin buraya yaptıkları saldırıda şehit olmuştur. Manidar. Doğum gününde burada şehit düşen Hakan Yorulmaz kardeşimiz, her biri gururumuz şehit kadın polislerimiz var" diye konuştu.



Polislerin darbenin bastırılmasında önemli görevler yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, destan yazan polislere teşekkür etti.



"Tutuklu ve hükümlü 30 bin 559 FETÖ'cü bulunuyor"



15 Temmuz darbesinin birinci yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki anma töreninde ikiz evlatları Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan Ali Oruç'un okuduğu şiiri okuyan Erdoğan, "Yüreği yanık babaların, anaların, eşlerin, evlatların, kardeşlerin, arkadaşların ahlarını yerde bırakmadık. Darbecilerin başına bir yumruk gibi inen milletimiz ve polislerimizle birlikte daha sonraki günlerde de bu hainleri bünyemizden tümü ile temizlemek için gece gündüz çalıştık. Şuanda cezaevlerinde 20 bin 226'sı hükümlü, 10 bin 333 tutuklu olmak üzere 30 bin 559 FETÖ'cü bulunuyor. Tutuklu ve hükümlülerden 4 bin 446'sı da maalesef emniyet teşkilatımızın içinden çıkan hainlerdir. FETÖ'nün en başından beri en çok örgütlendiği, önem verdiği yerlerin emniyet, ordu, yargı ve milli eğitim olduğunu görüyoruz. Bu güne kadar Emniyet Teşkilatımız içinden ihraç edilenlerin sayısı 31 bini aşmıştır. Ordu içinden ihraç edilenlerin sayısı 15 binin, yargı içinden ihraç edilenlerin sayısı da 4 binin üzerindedir. Diğer kurumlarımızda da hukuk devleti ilkesinden sapmadan benzer temizlikler yapıldı, yapılıyor. Açık konuşmak gerekirse FETÖ ihanet çetesi mensuplarını kurumlarımızdan hala tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum. Bazıları zaman zaman gelip ağlıyorlar, kusura bakmayın bu iş için hukuk içerisinde yargımız gereğini yapıyor. Şunu bir ilke olarak söylüyorum. Acırsak acınacak hale geliriz. Kendilerini gizleme becerileri, inkar stratejileri ve hücre sistemi faaliyet yöntemleri nedeniyle bunları tespit etmek güçtür. Yurt dışına kaçan ağa babalarının tersine buradakiler bukalemun gibi her ortama ayak uydurarak ayakta durmaya çalışıyor. Buna rağmen biz titiz bir çalışmayla, kimseyi mağdur etmeden ama tek bir haini bile cezasız bırakmama azmi ile mücadeleyi sürdürüyoruz. Ülkemize yapılan bu ihanetin peşini asla bırakmayacağız. Devletimizi ve milletimizi bu melanetten tamamen kurtarana kadar bize durmak, dinlenmek haramdır" şeklinde konuştu.



"Bazıları tarihimizi ısrarla 1919'dan veya 1923'ten başlatmaya çalışıyor"



Türk milletinin tarih boyunca hep güçlü devletlere sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Bazıları tarihimizi ısrarla 1919'dan veya 1923'ten başlatmaya çalışıyor. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıllık tarihimizin ve bin yıldır yaşadığımız bu coğrafyadaki son devletidir, bu böyle biline. Malazgirt'ten Çanakkale'ye ve 15 Temmuz başta olmak üzere son yıllarda yaşadığımız hadiselere kadar neredeyse her günümüz vatanımızı savunmakla geçmiştir" ifadelerini kullandı.



"Bölgemizde son dönemde yaşanan hadiseler bize milletin birlik ve beraberliği ile devletin gücünün ne kadar önemli olduğunu hatırlatmıştır" diyen Erdoğan, devleti dağılan milletlerin ne tür felaketlere maruz kalacağını görmek için çevreye bakmanın yeterli olacağını söyledi. Erdoğan, "Güvenliğin ve huzurun kalmadığı yerlerde terör örgütlerinin ve güya onlarla mücadele için gelen dış güçlerin insanlara yaptıkları zulümler birbiri ile yarışıyor. Bu bakımdan devletimize ve onu ayakta tutan güvenlik, adalet, ekonomi gibi değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Biz işte bunun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Son dönemde ezanımıza, bayrağımıza, sınırlarımıza, ekonomimize yapılan saldırıların amacı istiklalimizi ve istikbalimizi üzerine bina ettiğimiz bu temelleri sarsmak ve mümkünse yıkmaktır. Milletimizi bir birine düşürmek isteyenler çıkarmadık fitne, çevirmedik oyun bırakmadılar. İşi darbe girişimine kadar vardırmalarına rağmen sonuç alamadılar. Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoru ile bizi dize getireceklerini sananlara attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik. Buna rağmen hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz. Bu arada ülkemizi farklı cephelerden de sıkıştırmanın gayreti içinde olduklarını biliyoruz. Türkiye'yi başka ülkelerle karıştıranlar bu ülkenin ve milletin farklı olduğunu öyle veya böyle anlayacaklar. Şehadeti göze alan bir milleti durdurabilecek hiçbir yoktur. Yeter ki biz kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi korumayı bilelim" dedi. - ANKARA

