Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anlayacakları Dilden Yeni Masajlar Vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anlayacakları Dilden Yeni Masajlar Vereceğiz"

26 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anlayacakları dilden yeni masajlar vereceğiz" "Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoru ile bizi dize getireceklerini sananlara attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anlayacakları dilden yeni masajlar vereceğiz"
"Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoru ile bizi dize getireceklerini sananlara attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik. Buna rağmen hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz"
-"Bazıları tarihimizi ısrarla 1919'dan veya 1923'ten başlatmaya çalışıyor. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti bu coğrafyamızdaki son devletimizdir"
-" Malazgirt'ten Çanakkale'ye ve 15 Temmuz başta olmak üzere neredeyse her günümüz vatanımızı savunmakla geçmiştir"
-"Güvenliğin kalmadığı yerlerde, terör örgütlerin veya onlarla birlikte gelen dış güçlerin yaptığı zulümler adeta birbiriyle yarışıyor"
-"Milletimizi birbirine düşürmek isteyenler, çıkarmadık fitne bırakmadılar. İşi darbe girişimine kadar vardırmalarına rağmen Allah'a hamd olsun sonuç alamadılar"
-"Cumhurbaşkanı olarak daima yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Haydutlara, hırsızlara, katillere, uyuşturucu tüccarlarına, ahlaksızlara karşı korumak için gece gündüz yürüttüğünüz mücadelede sizlere başarılar diliyorum"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:11 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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