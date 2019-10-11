Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret ettiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek anne ve babasının kabrini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:59 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek anne ve babasının kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada anne ve babası için dua okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından mezarlıktan ayrıldı.
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