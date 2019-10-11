Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret ettiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada anne ve babası için dua okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından mezarlıktan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet, Anne, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:59 Kaynak: İHA
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