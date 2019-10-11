Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada anne ve babası için dua okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından mezarlıktan ayrıldı.